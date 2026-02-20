Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о своем будущем в клубе.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Это не стандартный ответ — для меня это лучшая работа. Мне она действительно нравится, я люблю то, что делаю. Мне повезло. Я чувствую себя привилегированным, занимая эту должность. Но дело не в том, что я верю, что способен на это, и я здесь, чтобы это осуществить.

Я говорил это, когда пришел — есть сентиментальная сторона… Понимание своей роли после игры за клуб, пребывание здесь, любовь к клубу, будучи его болельщиком, — это все одно. Но на самом деле я здесь, чтобы выполнять свою работу сейчас, создать хорошую команду и добиться успеха.

Я не решаю, как долго это продлится, но мне нравится здесь. Пока я здесь, я буду отдавать все, что в моих силах. И я всегда строю планы на долгосрочную перспективу на благо клуба. Я считаю, что так и должно быть», — цитирует Каррика ВВС.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Каррика не проиграл ни одного матча. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.