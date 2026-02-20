Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал расистский скандал с участием Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Он был расстроен, как и все мы, и очень возмущен. Это расистский поступок, и мы не хотим, чтобы такое когда-либо повторилось. Расизму нет места в футболе. У нас есть огромная возможность не оставить это без последствий.

Думаю, я выразился ясно: самое важное — бороться с такими поступками. Это неприемлемо. Мы не собираемся ни потакать этому, ни терпеть. Мы будем стоять против подобного. Ничто не может оправдать произошедшее.

Если бы Винисиус решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Ни один титул не заставит меня почувствовать такую же гордость, как та, которую я испытал во вторник благодаря товариществу всех.

Я не здесь для того, чтобы оценивать слова Моуринью или Компани. Каждый волен высказывать мнение — я высказываю свое. Винисиус праздновал гол так, как это делали сотни раз многие футболисты. Мы не должны изображать жертву провокатором», — цитирует Арбелоа Marca.

Напомним, что конфликт возник после первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил «Бенфику» со счётом 1:0. Винисиус утверждал, что Джанлука Престианни, нападающий лиссабонского клуба, назвал его обезьяной. Однако Моуринью выразил сомнения в достоверности слов бразильца.