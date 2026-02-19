Новобранец ЦСКА Матеус Рейс поделился эмоциями после дебюта в составе армейцев в товарищеской игре с «Ростовом» (3:1) 18 февраля.

Матеус Рейс globallookpress.com

«Команда очень хорошо отнеслась ко мне. Все тренеры и партнеры очень тепло приняли меня. Это вселяет уверенность, и я чувствую себя очень хорошо. 18 февраля был мой день рождения, и в этот день я дебютировал за ЦСКА. Это просто отлично, и вся команда постаралась, чтобы мой первый матч прошел успешно», — сказал Рейс в эфире «Матч ТВ».

31-летний бразилец появился с первых минут в этой встрече и был заменен на 63-й минуте. Рейс заключил соглашение с ЦСКА до 2029 года. Его прежней командой был португальский «Спортинг».