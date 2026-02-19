В контрольном матче между российским «Пари Нижний Новгород» и казахстанским «Кайратом» победу одержал российский клуб со счетом 4:3.

Вячеслав Грулев globallookpress.com

Забитыми мячами в составе «Пари» отметились Вячеслав Грулев, который реализовал пенальти, Ренальдо Сефас, Иван Беляев и Андрей Ивлев. Второй матч между командами состоится позже сегодня, 19 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 14 очков после 18 сыгранных матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 очками.

«Кайрат» завершил сезон 2025 года чемпионата Казахстана на первой строчке, набрав 59 очков в 26 матчах.