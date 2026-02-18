«Леванте» примет «Вильярреал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги. Команды встретятся в Валенсии 18 февраля в 22:00 мск на «Сьюдад де Валенсия».

«Леванте» набрал 18 очков, с которыми занимает 19-е место в таблице. На данный момент «лягушки» не смогут покинуть зону вылета. В последних матчах клуб проиграл. Хозяева уступили в дерби с «Валенсией» (0:2) и потерпели поражение от «Атлетика» (2:4).

«Вильярреал» вырвался на третье место, обогнав «Атлетико» по разнице голов. Сегодня «желтые» имеют возможность оторваться от «матрасников» на 3 пункта. В прошлом туре они этой возможностью не воспользовались и проиграли «Хетафе». Стоит отметить, что на выезде «Вильярреал» не побеждает уже 3 матча подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Коэффициенты букмекеров: 4.00 на победу «Леванте», 3.75 на ничью, 1.88 на победу «Вильярреала».

Прогноз ИИ: матч выиграет «Леванте» со счетом 1:0.

Трансляция матча

