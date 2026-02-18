Футболист «Зенита» Ваня Дркушич высказался про товарищеский матч против «Краснодара». Встреча состоялась 17 февраля в ОАЭ.

Ваня Дркушич globallookpress.com

Сине-бело-голубые победили 1:0. По словам Дркушича, «Зенит» проявил характер и заслуженно выиграл матч.

«Мы проиграли им в Зимнем кубке, поэтому сегодняшняя игра была чуть принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, и что у нас хорошая команда. В этом матче игроки «Зенита» показали характер и футбольные качества«, — заявил Дркушич в эфире "Матч ТВ".