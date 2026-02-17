По данным источников в Бразильской конфедерации футбола, на которые ссылается UOL, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти рассматривает возможность возвращения Неймар в сборную лишь при одном условии — нападающий должен набрать оптимальную физическую форму.

Как уточняется, тренерский штаб будет опираться исключительно на текущие игровые кондиции футболиста и его способность выдерживать высокий темп матчей. При этом подчеркивается, что личные симпатии не станут фактором при принятии решения: вопрос возможного вызова будет решаться только с точки зрения спортивной целесообразности.

Предстоящим летом сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира. Неймар недавно вернулся на поле после травмы — в 2026 году он впервые появился в составе «Сантоса» и отметился результативной передачей.