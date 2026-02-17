Российский комментатор Константин Генич высказался о составе «Спартака» в нынешнем сезоне, отметив нескольких футболистов.

Константин Генич globallookpress.com

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. У тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне. А Джику и Ву — это прямо два суперигрока обороны? А Максименко — прямо супернадёжный вратарь? А Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство? На мой взгляд, у "Спартака" есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за € 4,5 млн из "Ференцвароша".

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам игроки все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который максимум из этих футболистов вытаскивал бы, как сейчас в "Краснодаре" это удаётся сделать Мусаеву», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе.