Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» со счетом 1:2 в матче 24-го тура Примеры. По словам специалиста, его подопечные очень часто ошибались.

«Мы совершили слишком много ошибок. Наши позиции были очень плохими, особенно в центре поля. Мы оставляли слишком много свободных зон и не прессинговали. Мы были слишком открыты и слишком много пропустили. Думаю, "Жирона" заслужила эту победу. Мы были очень плохи, особенно в обороне и при переходах.

Я даю команде два выходных. Игрокам это нужно. Они очень устали, и это заметно. Я дал им отдых, потому что им нужно перезагрузиться. Когда они вернутся, мы постараемся прибавлять, потому что мы играем очень плохо.

Футболисты сильно устали, это нормально. В других кондициях это была бы совсем другая игра. Ошибки случаются, потому что им не хватает свежести. Нам нужно больше голода до побед.

Все видели, что случилось при втором голе... Но я ничего не могу сказать о судьях. Возможно, я бы больше боролся или высказывался о судействе, если бы мы играли хорошо, но сегодня мы были так плохи.»Жирона« заслужила победу, и результат закономерен.

Никаких оправданий. Судьи делают свою работу. Иногда у них что-то не получается, но в первую очередь мы должны смотреть на себя. Иногда судьи находятся на том же уровне, что и мы... то есть не на высоком уровне», — цитирует тренера AS.

«Барселона» идет второй в таблице Примеры. Клуб набрал 58 очков в 24-х матчах.