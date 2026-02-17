Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» со счетом 1:2 в матче 24-го тура Примеры.  По словам специалиста, его подопечные очень часто ошибались.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Мы совершили слишком много ошибок.  Наши позиции были очень плохими, особенно в центре поля.  Мы оставляли слишком много свободных зон и не прессинговали.  Мы были слишком открыты и слишком много пропустили.  Думаю, "Жирона" заслужила эту победу.  Мы были очень плохи, особенно в обороне и при переходах.

Я даю команде два выходных.  Игрокам это нужно.  Они очень устали, и это заметно.  Я дал им отдых, потому что им нужно перезагрузиться.  Когда они вернутся, мы постараемся прибавлять, потому что мы играем очень плохо.

Футболисты сильно устали, это нормально.  В других кондициях это была бы совсем другая игра.  Ошибки случаются, потому что им не хватает свежести.  Нам нужно больше голода до побед.

Все видели, что случилось при втором голе...  Но я ничего не могу сказать о судьях.  Возможно, я бы больше боролся или высказывался о судействе, если бы мы играли хорошо, но сегодня мы были так плохи.»Жирона« заслужила победу, и результат закономерен.

Никаких оправданий.  Судьи делают свою работу.  Иногда у них что-то не получается, но в первую очередь мы должны смотреть на себя.  Иногда судьи находятся на том же уровне, что и мы... то есть не на высоком уровне», — цитирует тренера AS.

«Барселона» идет второй в таблице Примеры.  Клуб набрал 58 очков в 24-х матчах.