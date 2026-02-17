17 февраля в Лиссабоне состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на «Эштадиу да Луж» будет принимать мадридский «Реал». Старт поединка в 23:00 мск.

«Бенфика» знает, как побеждать «Реал». Она выиграла в 8-м туре Этапа лиги со счетом 4:2. Именно эта победа позволила «орлам» заскочить в последний вагон плей-офф.«Реал» это поражение помнит. Из-за него «галактикос» лишились прямой путевки в 1/8 финала.

Перед матчем обе команды ни разу не проиграли.«Бенфика» имеет две победы и ничью, а «Реал» трижды выиграл в чемпионате Испании. В последнем поединке гости разгромили «Реал Сосьедад» (4:1). Удастся ли «Реалу» ответить за прошлые обиды?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили на выбор два прогноза с коэффициентами 2.35 и 5.76.

Котировки букмекеров: 3.05 на победу «Бенфики», 3.81 на ничью, 2.24 на победу «Реала».

Прогноз ИИ: победа «Реала» с результатом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

