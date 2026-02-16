Руководство «Манчестер Сити» намерено усилить атаку в летнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру бразильского форварда «Брентфорда» Игора Тьяго.

Игор Тьяго globallookpress.com

Как сообщает TeamTalk, «горожане» проявляют серьёзный интерес к 24-летнему нападающему, который проводит впечатляющий сезон в составе «пчёл». Недавно футболист продлил контракт с лондонским клубом до лета 2031 года. По оценкам специалистов, его рыночная стоимость составляет около 35 миллионов евро. Конкуренцию английскому гранду в борьбе за игрока может составить «Бавария».

В текущем сезоне Игор Тьяго принял участие в 26 матчах АПЛ, отметившись 17 забитыми мячами и одной результативной передачей.