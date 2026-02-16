16 февраля состоится последний матч 24-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Барселону». Старт поединка в 23:00 мск.

«Жирона» в последнее время радует результатами. Команда начала набирать очки и проиграла лишь в одном из пяти поединков, уступив 0:1 «Овьедо». Перед этой игрой хозяева разошлись миром с «Севильей» (1:1) и набрали 26 очков. Однако жирондинцы все еще в опасной близости от зоны вылета.

«Барселона» отходит от тяжелого поражения 0:4 от «Атлетико» в Кубке Испании, которое поставило под угрозу выход команды в финал турнира. Однако в Ла Лиге у каталонцев полный порядок. Они выиграли 3 последних поединка — 3:0 с «Овьедо», 3:1 с «Эльче», 3:0 с «Мальоркой». Сегодня гостей устроят только 3 очка, поскольку только так «Барса» вернет себе первое место в таблице.

