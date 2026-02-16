«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта.
26-летний англичанин может стать заменой Бернарду Силве, возможному летнему трансферу из клуба. Эту информацию распространил портал Football Insider.
По данным источника, сумма сделки может достичь 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» также проявляет интерес к игроку. В текущем сезоне Гиббс-Уайт принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.