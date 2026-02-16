Алессандро Бастони, защитник «Интера», получил красную карточку в первом тайме матча Серии А против «Ювентуса» (3:2) после того, как упал на газон и спровоцировал удаление Пьера Калулу.

Алессандро Бастони globallookpress.com

После матча в социальных сетях появились угрозы и оскорбления в адрес Бастони, что вынудило его ограничить возможность комментирования своих постов. Его жена Камилла Брешиани также сделала свой аккаунт неактивным.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Интер» объединился вокруг Бастони в этой ситуации. Руководство клуба провело беседу с игроком, чтобы успокоить его. В клубе считают, что Бастони не симулировал в этом эпизоде.