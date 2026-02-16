«Аль-Хиляль» одолел «Аль-Вахду» (2:1) в матче Лиги чемпионов АФК.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Дарвин Нуньес, отличившись на 19-й и 77-й минутах встречи.

Единственный гол у «Аль-Вахды» записал на свой счет Браима Диарра на 32-й минуте.

Результат матча

Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Al-Wahda Лига чемпионов Азии. Элита. Запад

1:0 Дарвин Нуньес 19' 1:1 Брахима Диарра 32' 2:1 Дарвин Нуньес 77'

Аль-Хиляль: Мохаммед аль-Рубайе, Али Ладжами, Роб Холдинг ( Сергей Милинкович-Савич 61' ), Юсуф Акчичек, Мотеб Аль-Харби ( Нассер аль-Давсари 70' ), Абдулкарим Дариси ( Султан Мадаш 61' ), Рубен Невеш, Murad Al-Hawsawi ( Хамад Аль-Ями 61' ), Саимон Буабре, Мохамед Кадер Мейте ( Салем Аль-Давсари 79' ), Дарвин Нуньес

Al-Wahda: Бадер Абельазиз, Омар Хрибин ( Бернарду Фолья 79' ), Абдулла Хамад, Брахима Диарра ( Arnau Pradas 87' ), Гуга Родригеш, Кайо Канедо ( A.Abdullah 71' ), Facundo Kruspzky, Jadsom ( Mobin Dehghan 87' ), Favour Inyeka Ogbu Ogbu, Sasa Ivkovic, Zayed Ahmed Alhammadi

Жёлтые карточки: Роб Холдинг 8', Абдулкарим Дариси 13', Саимон Буабре 57' — Favour Inyeka Ogbu Ogbu 74'