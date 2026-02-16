«Аль-Хиляль» одолел «Аль-Вахду» (2:1) в матче Лиги чемпионов АФК.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Дарвин Нуньес, отличившись на 19-й и 77-й минутах встречи.
Единственный гол у «Аль-Вахды» записал на свой счет Браима Диарра на 32-й минуте.
Результат матча
Аль-ХиляльЭр-Рияд2:1Al-WahdaЛига чемпионов Азии. Элита. Запад
1:0 Дарвин Нуньес 19' 1:1 Брахима Диарра 32' 2:1 Дарвин Нуньес 77'
Аль-Хиляль: Мохаммед аль-Рубайе, Али Ладжами, Роб Холдинг (Сергей Милинкович-Савич 61'), Юсуф Акчичек, Мотеб Аль-Харби (Нассер аль-Давсари 70'), Абдулкарим Дариси (Султан Мадаш 61'), Рубен Невеш, Murad Al-Hawsawi (Хамад Аль-Ями 61'), Саимон Буабре, Мохамед Кадер Мейте (Салем Аль-Давсари 79'), Дарвин Нуньес
Al-Wahda: Бадер Абельазиз, Омар Хрибин (Бернарду Фолья 79'), Абдулла Хамад, Брахима Диарра (Arnau Pradas 87'), Гуга Родригеш, Кайо Канедо (A.Abdullah 71'), Facundo Kruspzky, Jadsom (Mobin Dehghan 87'), Favour Inyeka Ogbu Ogbu, Sasa Ivkovic, Zayed Ahmed Alhammadi
Жёлтые карточки: Роб Холдинг 8', Абдулкарим Дариси 13', Саимон Буабре 57' — Favour Inyeka Ogbu Ogbu 74'
После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице Запада Лиги чемпионов АФК с 22 очками в активе. «Аль-Вахда» — на 4-й позиции (14).