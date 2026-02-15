В матче 1/16 финала Кубка Англии «Фулхэм» на выезде победил «Сток Сити» со счетом 2:1.

«Фулхэм»
«Фулхэм» globallookpress.com

Открыли счет в игре хозяева усилиями Джуна Но Пэ на 19-й минуте, но точные удары Келвина на 55-й минуте и Харрисона Рида на 84-й минуте принесли гостям волевую победу.

Результат матча

Сток СитиСток-он-ТрентСток Сити1:2ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Bae Junho 19' 1:1 Кевин 55' 1:2 Харрисон Рид 84'
Сток Сити:  Томми Симкин,  Эшли Филлипс,  Максим Таловеров,  Бен Уилмот,  Эрик Бока (Аарон Крессвел 89'),  Тацуки Секо (Стивен Н'Зонзи 89'),  Томаш Риго (Бен Пирсон 78'),  Милан Смит (Джезаран Рак-Саки 78'),  Сорба Томас,  Bae Junho (Миллион Манхуф 89'),  Lamine Cisse
Фулхэм:  Бенжамен Леком,  Энтони Робинсон,  Хорхе Куэнка,  Исса Диоп,  Тимоти Кастань,  Кевин,  Харрисон Рид (Сандер Берге 90'),  Родриго Мунис (Эмиль Смит-Роу 77'),  Джошуа Кинг (Рауль Хименес 77'),  Оскар Бобб (Гарри Уилсон 86'),  Алекс Айуоби
Жёлтые карточки:  Bae Junho 74'  —  Тимоти Кастань 45+1',  Исса Диоп 74'

В параллельном матче «Сандерленд» в гостях выиграл у «Оксфорда» с результатом 1:0.  Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хабиб Диарра на 32-й минуте с пенальти.

Таким образом, «Фулхэм» и «Сандерленд» смогли пробиться в 1/8 финала турнира.