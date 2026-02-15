В матче 1/16 финала Кубка Англии «Фулхэм» на выезде победил «Сток Сити» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Джуна Но Пэ на 19-й минуте, но точные удары Келвина на 55-й минуте и Харрисона Рида на 84-й минуте принесли гостям волевую победу.
Результат матча
Сток СитиСток-он-Трент1:2ФулхэмЛондон
1:0 Bae Junho 19' 1:1 Кевин 55' 1:2 Харрисон Рид 84'
Сток Сити: Томми Симкин, Эшли Филлипс, Максим Таловеров, Бен Уилмот, Эрик Бока (Аарон Крессвел 89'), Тацуки Секо (Стивен Н'Зонзи 89'), Томаш Риго (Бен Пирсон 78'), Милан Смит (Джезаран Рак-Саки 78'), Сорба Томас, Bae Junho (Миллион Манхуф 89'), Lamine Cisse
Фулхэм: Бенжамен Леком, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Исса Диоп, Тимоти Кастань, Кевин, Харрисон Рид (Сандер Берге 90'), Родриго Мунис (Эмиль Смит-Роу 77'), Джошуа Кинг (Рауль Хименес 77'), Оскар Бобб (Гарри Уилсон 86'), Алекс Айуоби
Жёлтые карточки: Bae Junho 74' — Тимоти Кастань 45+1', Исса Диоп 74'
В параллельном матче «Сандерленд» в гостях выиграл у «Оксфорда» с результатом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хабиб Диарра на 32-й минуте с пенальти.
Таким образом, «Фулхэм» и «Сандерленд» смогли пробиться в 1/8 финала турнира.