В матче 1/16 финала Кубка Англии «Фулхэм» на выезде победил «Сток Сити» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре хозяева усилиями Джуна Но Пэ на 19-й минуте, но точные удары Келвина на 55-й минуте и Харрисона Рида на 84-й минуте принесли гостям волевую победу.

Результат матча Сток Сити Сток-он-Трент 1:2 Фулхэм Лондон 1:0 Bae Junho 19' 1:1 Кевин 55' 1:2 Харрисон Рид 84' Сток Сити: Томми Симкин, Эшли Филлипс, Максим Таловеров, Бен Уилмот, Эрик Бока ( Аарон Крессвел 89' ), Тацуки Секо ( Стивен Н'Зонзи 89' ), Томаш Риго ( Бен Пирсон 78' ), Милан Смит ( Джезаран Рак-Саки 78' ), Сорба Томас, Bae Junho ( Миллион Манхуф 89' ), Lamine Cisse Фулхэм: Бенжамен Леком, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Исса Диоп, Тимоти Кастань, Кевин, Харрисон Рид ( Сандер Берге 90' ), Родриго Мунис ( Эмиль Смит-Роу 77' ), Джошуа Кинг ( Рауль Хименес 77' ), Оскар Бобб ( Гарри Уилсон 86' ), Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Bae Junho 74' — Тимоти Кастань 45+1', Исса Диоп 74'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 2 Удары мимо 7 33 Владение мячом 68 1 Угловые удары 11 5 Офсайды 1 5 Фолы 10

В параллельном матче «Сандерленд» в гостях выиграл у «Оксфорда» с результатом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хабиб Диарра на 32-й минуте с пенальти.

Таким образом, «Фулхэм» и «Сандерленд» смогли пробиться в 1/8 финала турнира.