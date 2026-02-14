Инсайдер Фабрицио Романо высказался по поводу возможного назначения экс-наставника «Челси» Энцо Марески в «Тоттенхэм» ближайшим летом.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Многие из вас спрашивают о том, что происходит в "Тоттенхэме" и о кандидатуре Энцо Марески. В Англии много пишут о том, что Энцо Мареска может стать главным тренером "Тоттенхэма" летом. Ребята, мне сказали, что Мареска был и остаётся главным кандидатом на пост тренера "Манчестер Сити".

Насколько я понимаю, Энцо Мареска — первый в шорт-листе "Сити" на случай, если Пеп Гвардиола покинет клуб в конце сезона. Контракт Пепа рассчитан до 2027 года. На данный момент мне ничего не известно о переговорах с "Тоттенхэмом", — сказал Романо на своем YouTube-канале.