В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» на выезде разгромил «Халл Сити» со счетом 4:0.

Тремя точными ударами в этой игре смог отметиться Педру Нету.  Еще одно взятие ворот на счету Эстевао.

Результат матча

Халл СитиКингстон-апон-ХаллХалл Сити0:4ЧелсиЧелсиЛондон
0:1 Педру Нету 40' 0:2 Педру Нету 51' 0:3 Estevao 59' 0:4 Педру Нету 71'
Халл Сити:  Диллон Филлипс,  Джон Иган,  Льюи Койл (Коди Драмех 77'),  Райан Джайлз,  Патрик Макнейр,  Амир Хаджиахметович (Крис Башам 64'),  Реган Слейтер,  Ю Хиракава (Кайл Джозеф 77'),  Лиам Миллар (Джо Джелхардт 64'),  Льюис Каумас,  Cathal McCarthy (Киран Довелл 80')
Челси:  Роберт Санчес,  Йоррел Хато,  Мамаду Сарр,  Рис Джеймс (Энцо Фернандес 60'),  Алехандро Гарначо,  Мойсес Кайседо,  Андрей Сантос,  Весли Фофана,  Лиам Дилап,  Педру Нету,  Estevao (Олуватосин Адарабиойо 77')
Жёлтые карточки:  Крис Башам 73'  —  Педру Нету 45+1',  Мамаду Сарр 66'

Таким образом, «Челси» без проблем пробился в 1/8 финала английского Кубка.  Его следующий соперник станет известен позже, после жеребьевки.