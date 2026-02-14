В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» на выезде разгромил «Халл Сити» со счетом 4:0.
Тремя точными ударами в этой игре смог отметиться Педру Нету. Еще одно взятие ворот на счету Эстевао.
Результат матча
Халл СитиКингстон-апон-Халл0:4ЧелсиЛондон
0:1 Педру Нету 40' 0:2 Педру Нету 51' 0:3 Estevao 59' 0:4 Педру Нету 71'
Халл Сити: Диллон Филлипс, Джон Иган, Льюи Койл (Коди Драмех 77'), Райан Джайлз, Патрик Макнейр, Амир Хаджиахметович (Крис Башам 64'), Реган Слейтер, Ю Хиракава (Кайл Джозеф 77'), Лиам Миллар (Джо Джелхардт 64'), Льюис Каумас, Cathal McCarthy (Киран Довелл 80')
Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато, Мамаду Сарр, Рис Джеймс (Энцо Фернандес 60'), Алехандро Гарначо, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Весли Фофана, Лиам Дилап, Педру Нету, Estevao (Олуватосин Адарабиойо 77')
Жёлтые карточки: Крис Башам 73' — Педру Нету 45+1', Мамаду Сарр 66'
Таким образом, «Челси» без проблем пробился в 1/8 финала английского Кубка. Его следующий соперник станет известен позже, после жеребьевки.