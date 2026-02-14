В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» на выезде разгромил «Халл Сити» со счетом 4:0.

Тремя точными ударами в этой игре смог отметиться Педру Нету. Еще одно взятие ворот на счету Эстевао.

Результат матча Халл Сити Кингстон-апон-Халл 0:4 Челси Лондон 0:1 Педру Нету 40' 0:2 Педру Нету 51' 0:3 Estevao 59' 0:4 Педру Нету 71' Халл Сити: Диллон Филлипс, Джон Иган, Льюи Койл ( Коди Драмех 77' ), Райан Джайлз, Патрик Макнейр, Амир Хаджиахметович ( Крис Башам 64' ), Реган Слейтер, Ю Хиракава ( Кайл Джозеф 77' ), Лиам Миллар ( Джо Джелхардт 64' ), Льюис Каумас, Cathal McCarthy ( Киран Довелл 80' ) Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато, Мамаду Сарр, Рис Джеймс ( Энцо Фернандес 60' ), Алехандро Гарначо, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Весли Фофана, Лиам Дилап, Педру Нету, Estevao ( Олуватосин Адарабиойо 77' ) Жёлтые карточки: Крис Башам 73' — Педру Нету 45+1', Мамаду Сарр 66'

Статистика матча 2 Удары в створ 8 4 Удары мимо 2 23 Владение мячом 77 5 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 5 Фолы 10

Таким образом, «Челси» без проблем пробился в 1/8 финала английского Кубка. Его следующий соперник станет известен позже, после жеребьевки.