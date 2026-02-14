В 22-м туре немецкой Бундеслиги состоялся матч между «Гамбургом» и берлинским «Унионом». Победу со счетом 3:2 в близком поединке одержали футболисты «Гамбурга».

Рансфорд Кенигсдерффер globallookpress.com

Счет открыли гости из Берлина. На 28-й минуте защитник Леопольд Кверфельд отличился за «Унион», однако хозяева ответили двумя голами в первом тайме. Сначала Рансфорд Кенигсдерффер сравнял на 35-й, а Николас Капальдо вывел «Гамбург» вперед. Во втором тайме Рансфорд оформил дубль на 82-й, а «Унион» сократил отставание до минимума на 89-й усилиями Андрея Илича.

«Гамбург» поднялся на девятую строчку, набрав 25 очков. «Унион» идет чуть позади, на десятом месте, имея в активе столько же баллов.