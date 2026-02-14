Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планирует «масштабные тактические изменения» на ответный матч полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико», который состоится 3 марта, сообщает The Touchline.

По информации источника, в клубе уверены, что смогут ликвидировать четырёхголовое отставание, если сосредоточатся на активной атакующей игре. В стартовом составе могут выйти сразу четыре форварда: Роберт Левандовский, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль.

В первом поединке 1/2 финала сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:4, пропустив все мячи ещё в первом тайме.