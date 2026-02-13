Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке этой зимой.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«ЦСКА почувствовал, что может играть на высоком уровне и бороться за медали. Но поняли, что нынешним составом вряд ли можно поддержать этот уровень — изменения были нужны.

ЦСКА провёл хорошую трансферную кампанию. Команда серьёзно усилилась и будет бороться за медали», — сказал Кирьяков Чемпионату.

Напомним, что 12-го февраля пресс-служба ЦСКА объявила о переходе защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга».