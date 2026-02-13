Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться.

В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть.

Отмена гола Кубарси из-за офсайда? Мне интересно, почему это офсайд. Я не знаю, что они решили. Мы должны принять это, но я не согласен», — сказал Флик Marca.

Ответный матч между этими командами состоится 3-го марта в Барселоне.