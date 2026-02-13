Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о том, получал ли он предложения от «Спартака» и «Динамо».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Если я где-то работаю, то все свои силы и умения отдаю этой команде. Меня часто спрашивают про совмещение. У меня и в контракте была прописана невозможность этого. Я должен полностью концентрироваться на своей работе. Нельзя успеть и там, и там. Где-то в любом случае будешь факультативно работать, а иногда и в обоих местах. Естественно, совсем без звонков не бывает. Другое дело, ты разговор сразу обрубаешь или продолжаешь общаться. Я всегда полностью сконцентрирован на актуальном месте работы. Если вы обратили внимание, ни разу не было такого, чтобы прервал контракт, а через неделю уже начал работу в новой команде. Работаю там, где работаю, ничего не ищу. Больше скажу, по мере завершения того или иного этапа даже ловлю себя на мысли: "Хоть бы никто не звонил месяц-два"

Прежде чем принимать новый вызов, хочется переосмыслить всё хорошее и плохое, что натворил. А в такой ситуации есть риск переоценить себя и принять неправильное решение. Бывают же соблазны, от которых тяжело отказаться, в плане работы — тоже. Поэтому стараюсь не шарахаться. Сейчас я в "Ахмате" и занимаюсь только "Ахматом". Честно скажу, даже рад, что в "Спартаке" и "Динамо" уже есть тренеры.

Потому что всё время что-то пишут, а ты даже не понимаешь, откуда эти слухи берутся. Такие сплетни только в мою команду нервозность привносят. Ты с футболистами стоишь на установке, а наутро они читают в газете, якобы у их тренера какие-то переговоры идут. Это непростая ситуация.

Ни со "Спартаком", ни с "Динамо" ни одного профессионального разговора, ни одной встречи не было. Как есть, так и говорю. Рад, что Гусева с Карседо утвердили, и все эти спекуляции прекратились. Если что-то когда-то появится, первым об этом узнает президент — лучше от меня, чем от посторонних. А если интереса нет, то и тема закрыта», — сказал Черчесов «Чемпионату».

Напомним, красно-белых возглавляет Хуан Карседо. «Динамо» тренирует Ролан Гусев.