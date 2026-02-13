Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о том, получал ли он предложения от «Спартака» и «Динамо».

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Если я где-то работаю, то все свои силы и умения отдаю этой команде.  Меня часто спрашивают про совмещение.  У меня и в контракте была прописана невозможность этого.  Я должен полностью концентрироваться на своей работе.  Нельзя успеть и там, и там.  Где-то в любом случае будешь факультативно работать, а иногда и в обоих местах.  Естественно, совсем без звонков не бывает.  Другое дело, ты разговор сразу обрубаешь или продолжаешь общаться.  Я всегда полностью сконцентрирован на актуальном месте работы.  Если вы обратили внимание, ни разу не было такого, чтобы прервал контракт, а через неделю уже начал работу в новой команде.  Работаю там, где работаю, ничего не ищу.  Больше скажу, по мере завершения того или иного этапа даже ловлю себя на мысли: "Хоть бы никто не звонил месяц-два"

Прежде чем принимать новый вызов, хочется переосмыслить всё хорошее и плохое, что натворил.  А в такой ситуации есть риск переоценить себя и принять неправильное решение.  Бывают же соблазны, от которых тяжело отказаться, в плане работы — тоже.  Поэтому стараюсь не шарахаться.  Сейчас я в "Ахмате" и занимаюсь только "Ахматом".  Честно скажу, даже рад, что в "Спартаке" и "Динамо" уже есть тренеры.

Потому что всё время что-то пишут, а ты даже не понимаешь, откуда эти слухи берутся.  Такие сплетни только в мою команду нервозность привносят.  Ты с футболистами стоишь на установке, а наутро они читают в газете, якобы у их тренера какие-то переговоры идут.  Это непростая ситуация.

Ни со "Спартаком", ни с "Динамо" ни одного профессионального разговора, ни одной встречи не было.  Как есть, так и говорю.  Рад, что Гусева с Карседо утвердили, и все эти спекуляции прекратились.  Если что-то когда-то появится, первым об этом узнает президент — лучше от меня, чем от посторонних.  А если интереса нет, то и тема закрыта», — сказал Черчесов «Чемпионату».

Напомним, красно-белых возглавляет Хуан Карседо.  «Динамо» тренирует Ролан Гусев.