Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча АПЛ с «Брентфордом».  Игра закончилась со счетом 1:1.

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«Мы начали игру без должного контроля и доминирования, но после этого вошли в ритм.  Мы блестяще начали второй тайм, забили гол и затем контролировали ход игры.  После этого матч стал хаотичным.  Они одни из лучших в лиге по игре на стандартах за всю историю, а в этом году они преуспели в аутах.  Это реальная угроза — от нее трудно защищаться.  Мы допускали у своих ворот штрафные.  Нам следовало проявить больше самообладания, чтобы избежать этого.

Мы хотели победить, поэтому чувствуем, что потеряли два очка.  Это очень сложный соперник.  Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» набрал 57 очков и лидирует в таблице АПЛ.