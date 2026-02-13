Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча АПЛ с «Брентфордом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы начали игру без должного контроля и доминирования, но после этого вошли в ритм. Мы блестяще начали второй тайм, забили гол и затем контролировали ход игры. После этого матч стал хаотичным. Они одни из лучших в лиге по игре на стандартах за всю историю, а в этом году они преуспели в аутах. Это реальная угроза — от нее трудно защищаться. Мы допускали у своих ворот штрафные. Нам следовало проявить больше самообладания, чтобы избежать этого.

Мы хотели победить, поэтому чувствуем, что потеряли два очка. Это очень сложный соперник. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» набрал 57 очков и лидирует в таблице АПЛ.