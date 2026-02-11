«Реал» объявил на своем официальном сайте о достижении соглашения с УЕФА по вопросу создания европейской Суперлиги. Ранее мадридский клуб активно поддерживал идею этого турнира.

«После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский "Реал" объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола с соблюдением принципа спортивных заслуг, с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий», — сказано в сообщении «сливочных».

Достигнутые договоренности также помогут урегулировать юридические споры, связанные с европейской Суперлигой, после внедрения предложенных принципов.