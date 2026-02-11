Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил перспективы москвичей в текущем сезоне РПЛ.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Игра на Зимнем кубке РПЛ? Фрагментами вполне приличная игра, они неплохо укрепились. Но ночью все кошки серы. У "Зенита" будет мотивация, "Краснодар" будет в порядке, они сохранили главные ударные силы, "Локомотив" тоже, возможно, огрызнется. ЦСКА будет непросто.

На сегодня, мне кажется, ЦСКА наконец укрепился, грех жаловаться. В обороне все наладится, в средней линии Баринов, впереди Лусиано нормально играет, да и Воронов мне понравился. Команда укомплектована», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА завершил первую часть сезона на четвертой строчке в турнирной таблице. Возобновление РПЛ запланировано на конец февраля.