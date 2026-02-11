«Локомотив» запросил информацию о возможности перехода трех футболистов из других клубов: Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова» и Дмитрия Пестрякова из «Акрона».

Кирилл Щетинин globallookpress.com

Как сообщил «Чемпионат», эти игроки, а также Иван Олейников из «Крыльев Советов», входят в шорт-лист московского клуба. Вероятно, в ближайшее время «Локомотив» может сделать конкретное предложение одному из них.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 37 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Главный тренер команды Михаил Галактионов ранее отмечал, что клубу необходимы новые игроки для усиления состава.