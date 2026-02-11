Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своем опыте игры с полузащитником Дмитрием Бариновым. Полузащитник перешел в зимнее трансферное окно из «Локомотива».

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Дима — жесткий футболист, с первой тренировки начал показывать, что он здесь не ради шуток. Как он участвует в единоборствах в играх, так и на тренировках. Он всегда в движении, подсказывает партнёрам по команде. Для нас он дружелюбный и отзывчивый игрок, а для соперников — агрессивный и опасный. Это его большой плюс», — поделился Глебов «Совспорту».

После осенней части сезона ЦСКА занял четвертое место в РПЛ, уступив «Краснодару» четыре очка.