Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик отреагировал на результат матча с «Вест Хэмом» в АПЛ (1:1).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Это была сложная игра, но мы этого ожидали. Думаю, мы не показали свой лучший футбол ни в плане остроты, ни в атаке. Поэтому иногда нужно извлекать максимум из того, что преподносит нам вечер… Спасибо ребятам за то, что они смогли отыграться, это отличное качество для команды. Есть и положительные моменты, ведь нельзя выигрывать каждый матч, и мы, конечно, не хотели уезжать отсюда без очков.

Гол Шешко? Фантастический удар. Он снова это сделал. Это важно. Отличный удар. Очень рад за него. Еще один важный гол и хороший шаг вперед», — цитирует Каррика NBC.