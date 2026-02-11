Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик отреагировал на результат матча с «Вест Хэмом» в АПЛ (1:1).

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

«Это была сложная игра, но мы этого ожидали.  Думаю, мы не показали свой лучший футбол ни в плане остроты, ни в атаке.  Поэтому иногда нужно извлекать максимум из того, что преподносит нам вечер… Спасибо ребятам за то, что они смогли отыграться, это отличное качество для команды.  Есть и положительные моменты, ведь нельзя выигрывать каждый матч, и мы, конечно, не хотели уезжать отсюда без очков.

Гол Шешко?  Фантастический удар.  Он снова это сделал.  Это важно.  Отличный удар.  Очень рад за него.  Еще один важный гол и хороший шаг вперед», — цитирует Каррика NBC.