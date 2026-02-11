В матче 36-го тура АПЛ «Астон Вилла» на «Вилла Парк» в Бирмингеме будет принимать «Брайтон». Поединок стартует в 22:30 мск.
У «Виллы» перед матчем 47 очков. Команда Уная Эмери всего в трех баллах от второй строчки, однако из-за разницы мячей с «Ман Сити» она ни при каких условиях не станет второй. Зато у бирмингемцев есть шанс оторваться от «Ман Юнайтед». Тем более что в предыдущих двух турах «вилланы» победить не смогли, довольствуясь ничьей с «Борнмутом» и поражением от «Брентфорда».
«Брайтон» продолжает падение вниз и уже добрался до 14-й строчки. «Чайки» не смогли выиграть в последних 5 матчах турнира. В прошлом матче они проиграли «Кристал Пэлас» и поражение стало для них восьмым в этом сезоне. Гости плохо выступают на выезде, поэтому их ждет крайне непростая игра на «Вилла Парк».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 2.02 на победу «Астон Виллы», 3.70 на ничью, 3.50 на победу «Брайтона».
- Прогноз ИИ: победа «Брайтона» со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.