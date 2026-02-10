Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алексей Батраков может продолжить карьеру в Европе. Специалист призвал не торопить события и наслаждаться игрой талантливого футболиста.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Мы должны наслаждаться его игрой, а не торопить эти события. Нужно не подначивать, а радоваться, что есть такие яркие ребята, которые украшают РПЛ.

В России много талантливых наших пацанов. Они способны прогрессировать при правильной работе», — сказал Галактионов «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний Галактионов сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 6 голевых передач.