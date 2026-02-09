Защитник «Аль-Джазиры» Виллиан Роша ответил на вопрос о потенциально возможном возвращении в ЦСКА.

Виллиан Роша globallookpress.com

«Трансфер Дивеева в "Зенит"? Таков футбол. Мы никогда не знаем, что принесёт завтрашний день. Я не знаю, что произошло и как этот трансфер осуществился. Я расстроился, но могу только пожелать Игорю и его семье удачи. Это отличный футболист.

Возвращение в ЦСКА? Я испытываю особую привязанность к этому клубу. К России и всему, что я и моя семья пережили там. Кто знает, может быть, однажды я снова надену футболку ЦСКА и вернусь в клуб», — приводит слова Роши «Матч ТВ».

Виллиан Роша присоединился к ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из «Портимоненсе». За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, забил семь голов, отдал девять результативных передач.

Вместе с армейским клубом защитник дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.