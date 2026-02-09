Наставник туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Лацио» (2:2) в матче 24-го тура Серии А.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Когда ты выдвигаешь так много требований, это означает предвосхищать опасные ситуации, видеть одновременно как позитивный, так и негативный потенциал любого сценария.

Ошибки могут случаться. Локателли был одним из наших лучших игроков в этом сезоне, так что одна потеря мяча ничего не портит. Даже после этого было то, как мы защищались, как закрыли удар, невезение с рикошетом. Такова футбольная игра.

Мы должны жить в условиях давления — в этом радость футбола, когда тебе нужно перевернуть результат 0:2 в начале второго тайма, хотя это совсем не входило в наши планы. Именно тогда ты проверяешь себя и видишь, способен ли справиться с напряжением на высшем уровне. Этим мы должны наслаждаться, видя, заслуживаем ли мы быть на этом уровне или нет.

Характер проявляется, когда все идет не так, и тебе нужна ясная голова, чтобы делать выбор. В этом заключается разница. Эта команда перевернула очень трудную ситуацию, показала отличную игру, поэтому мы движемся вперед с чувством уверенности», — цитирует Спаллетти DAZN.

«Ювентус» в 24 матчах набрал 46 очков. Команда идет 4-й в таблице Серии А.