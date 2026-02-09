Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о продлении контракта Даниила Денисова со «Спартаком».

Даниил Денисов globallookpress.com

«Конечно, он соответствует уровню "Спартака". Он, на мой взгляд, значительно сильнее играет в этом сезоне, имеет стабильное место в стартовом составе. У него громадный потенциал. Ему нужно пожелать удачи! То, что "Спартак" продлил с ним контракт, говорит о том, что они на него рассчитывают», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, что Денисов продлил контракт со «Спартаком» до лета 2030-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.