Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании колумбийского форварда Джона Дурана из «Аль-Насра».

Сергей Семак globallookpress.com

«Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы. Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира, и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной сборной. Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся.

Сыграет ли на третьем сборе? Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько быстро он будет набирать форму. Хоть он и играл, но последнюю неделю пропустил, перенес много перелетов, мало тренировался. Будем смотреть и исходить из его функционального состояния. Когда он будет готов, будет играть, а какое получит время, мы уже будем смотреть по ходу его подготовки», — приводит слова Семака пресс‑служба «Зенита».

Дуран перешел в «Аль-Наср» в январе 2025 года. За это время он забил 12 голов в 18 матчах за саудовский клуб. С июля 2023 года Дуран играл на правах аренды за «Фенербахче», где провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.