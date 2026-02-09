Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги своего президентского срока на пресс-конференции.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Благодарю всех за поддержку в течение последних пяти лет, когда я снова стал президентом "Барселоны". Мы убеждены, что клуб значительно улучшился во всех аспектах. Это также радостный момент для нас на спортивном уровне, и мы гордимся тем, что смогли вернуть болельщикам "Барселоны" их радость», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Выборы нового президента «Барселоны» состоятся 15 марта, и с 1 июля избранный кандидат официально вступит в должность.