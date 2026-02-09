Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о своем переходе в команду из Санкт-Петербурга.

Джон Дуран globallookpress.com

Ранее стало известно, что «Зенит» арендовал нападающего Джона Дурана у «Аль-Насра». Контракт с 22-летним колумбийским форвардом рассчитан до конца сезона 2025/26.

«Я поговорил с Вильмаром (Барриосом), он очень помог мне, все объяснил. Решил перейти в "Зенит" из‑за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из‑за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства. В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие.

Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым. Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям. Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперед.

Девятый номер? Это очень важный для меня номер. Почти во всех своих командах — за исключением последней — я играл с девяткой на спине. Сейчас он вновь вернулся ко мне, и я очень счастлив, что это произошло, потому что он — лучшее описание меня как футболиста. Хочу носить его всю карьеру и буду достойно выступать под ним в составе Зенита», — цитирует Дурана пресс-служба «Зенита».

Дуран перешел в «Аль-Наср» в январе 2025 года. За это время он забил 12 голов в 18 матчах за саудовский клуб. С июля 2025 года Дуран играл на правах аренды за «Фенербахче», где провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.