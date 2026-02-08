«Лечче» набрал 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 32 баллами — девятый.

Судьба встречи решилась на 90-й минуте, когда Ламек Банда принес победу «Лечче».

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Омри Гандельмана на 5-й минуте, но на 26-й минуте Омар Соле с пенальти смог восстановить статус-кво.

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Лечче» победил «Удинезе» со счетом 2:1.

