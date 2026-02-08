В матче 24-го тура итальянской Серии А «Лечче» победил «Удинезе» со счетом 2:1.
Открыли счет в поединке хозяева усилиями Омри Гандельмана на 5-й минуте, но на 26-й минуте Омар Соле с пенальти смог восстановить статус-кво.
Судьба встречи решилась на 90-й минуте, когда Ламек Банда принес победу «Лечче».
Результат матча
ЛеччеЛечче2:1УдинезеУдине
1:0 Омри Гандельман 5' 1:1 Умар Соле 26' пен. 2:1 Ламек Банда 90'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани, Омри Гандельман (Джамиль Зиберт 90'), Сантьяго Пьеротти (Ламек Банда 68'), Риккардо Соттиль (Никола Штулич 77'), Валид Шеддира (Конан Н’Дри 77')
Удинезе: Мадука Окойе, Джордан Земура, Кингсли Эхизибуэ (Ойер Саррага 86'), Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Бертола, Юрген Эккеленкамп (Кристиан Кабазель 86'), Артюр Атта, Йеспер Карлстрём (Адам Букса 90'), Леннон Миллер (Идрисса Гейе 64'), Вакун Байо (Николо Дзаньоло 64')
Жёлтые карточки: Ламек Банда 83' — Николо Бертола 64', Идрисса Гейе 89'
«Лечче» набрал 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 32 баллами — девятый.