В матче 24-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» в родных стенах упустила победу над «Торино» — 2:2.
Счет открыли гости усилиями Чезаре Казадеи уже на 26-й минуте, но голы Манора Соломона на 51-й минуте и Мойзе Кина на 57-й минуте перевернули игру и вывели вперед «Фиорентине». «Торино» отыгрался только на 90+4-й минуте усилиями Гильермо Марипана.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция2:2ТориноТурин
0:1 Чезаре Казадей 26' 1:1 Манор Соломон 51' 2:1 Мойзе Кин 57' 2:2 Гильермо Марипан 90+4'
Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Фабьяно Паризи, Роландо Мандрагора (Шер Ндур 73'), Николо Фаджоли, Марко Брешианини (Джованни Фаббиан 73'), Манор Соломон (Лука Раньери 84'), Альберт Гудмундссон (Джек Харрисон 48'), Мойзе Кин (Роберто Пикколи 85'), Dodo
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Маркус Педерсен 46'), Сауль Коко, Гильермо Марипан, Лука Марьянуччи, Гвидас Гинейтис, Эмирхан Ильхан (Джованни Симеоне 59'), Чезаре Казадей, Валентин Лацаро (Закария Абухляль 69'), Сандро Куленович (Тино Анджорин 59'), Че Адамс (Дуван Сапата 83')
Жёлтые карточки: Пьетро Комуццо 90+3' — Валентин Лацаро 31', Гильермо Марипан 64', Лука Марьянуччи 66', Гвидас Гинейтис 90', Закария Абухляль 90+5'
«Фиорентина» набрала 18 очков и осталась на 18-м месте в турнирной таблице. «Торино» с 27 баллами — 13-й.