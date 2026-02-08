В матче 24-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» в родных стенах упустила победу над «Торино» — 2:2.

Манор Соломон globallookpress.com

Счет открыли гости усилиями Чезаре Казадеи уже на 26-й минуте, но голы Манора Соломона на 51-й минуте и Мойзе Кина на 57-й минуте перевернули игру и вывели вперед «Фиорентине». «Торино» отыгрался только на 90+4-й минуте усилиями Гильермо Марипана.

Результат матча Фиорентина Флоренция 2:2 Торино Турин 0:1 Чезаре Казадей 26' 1:1 Манор Соломон 51' 2:1 Мойзе Кин 57' 2:2 Гильермо Марипан 90+4' Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Фабьяно Паризи, Роландо Мандрагора ( Шер Ндур 73' ), Николо Фаджоли, Марко Брешианини ( Джованни Фаббиан 73' ), Манор Соломон ( Лука Раньери 84' ), Альберт Гудмундссон ( Джек Харрисон 48' ), Мойзе Кин ( Роберто Пикколи 85' ), Dodo Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор ( Маркус Педерсен 46' ), Сауль Коко, Гильермо Марипан, Лука Марьянуччи, Гвидас Гинейтис, Эмирхан Ильхан ( Джованни Симеоне 59' ), Чезаре Казадей, Валентин Лацаро ( Закария Абухляль 69' ), Сандро Куленович ( Тино Анджорин 59' ), Че Адамс ( Дуван Сапата 83' ) Жёлтые карточки: Пьетро Комуццо 90+3' — Валентин Лацаро 31', Гильермо Марипан 64', Лука Марьянуччи 66', Гвидас Гинейтис 90', Закария Абухляль 90+5'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 10 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 9 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 6 Фолы 23

«Фиорентина» набрала 18 очков и осталась на 18-м месте в турнирной таблице. «Торино» с 27 баллами — 13-й.