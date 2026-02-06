прогноз на матч Серии A, ставка за 2.33

7 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Наполи» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Комо» (1:3). Да и поединок с «Кальяри» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Фиорентина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» нынче находятся на спаде. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Фиорентина» традиционно удачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиалки» мотивированы наконец-то выбраться от зоны вылета.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 9 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Лечче» (1:0).

До того команда разгромно уступила «Комо» (0:6). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ромы» (0:2).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» в последних поединках не особенно преуспевали. Команде не хватает пресловутой стабильности.

При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. А вот подбор игроков у команды вполне-себе качественный.

«Быки» уже 3 года не могут одолеть «Фиорентину». Зато Никола Влашич настрелял уже 5 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Фиалки» уже 3 года не проигрывают «Торино»

«Фиорентина» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Торино» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Фиалки» твердо намерены выбраться из зоны вылета, так что ждем от команды активных атак с первых минут встречи.

Номинальные гости крайне нестабильны, при этом исторически неудачно противостоят «Фиорентине».

Ставка: Победа «Фиорентина» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20