7 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Фиорентина» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Наполи» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Комо» (1:3). Да и поединок с «Кальяри» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Фиорентина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиалки» нынче находятся на спаде. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем «Фиорентина» традиционно удачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиалки» мотивированы наконец-то выбраться от зоны вылета.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» на 9 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Лечче» (1:0).
До того команда разгромно уступила «Комо» (0:6). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ромы» (0:2).
При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» в последних поединках не особенно преуспевали. Команде не хватает пресловутой стабильности.
При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. А вот подбор игроков у команды вполне-себе качественный.
«Быки» уже 3 года не могут одолеть «Фиорентину». Зато Никола Влашич настрелял уже 5 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Фиалки» уже 3 года не проигрывают «Торино»
- «Фиорентина» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Торино» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: «Фиалки» твердо намерены выбраться из зоны вылета, так что ждем от команды активных атак с первых минут встречи.
Номинальные гости крайне нестабильны, при этом исторически неудачно противостоят «Фиорентине».
Ставка: Победа «Фиорентина» в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20