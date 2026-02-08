В матче 25-го тура чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Кристал Пэлас». Поединок состоится 8 февраля на стадионе «Амекс». Начало в 17:00 мск.

«Брайтон» набрал 31 очко. У команды на данный момент безвыигрышная серия в турнире, которая составляет 4 поединка. Лучшим результатом «курортников» за последние 5 туров стала ничья 1:1 с «Манчестер Сити». В прошлом туре хозяева с тем же счетом сыграли с «Эвертоном».

«Кристал Пэлас» продолжает плавать в последней трети турнирной таблицы. Коллектив все также без побед. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Ноттингем Форест», а перед этим проиграли «Сандерленду» и «Челси». Но безусловно самым громким провалом «орлов» стал вылет из Кубка Англии в матче с «Маклсфилдом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.

Котировки букмекеров: 2.20 на победу «Брайтона», 3.40 на победу «Кристал Пэлас», 3.30 на ничью.

Ставка ИИ: «Брайтон» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

