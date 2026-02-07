«Ювентус» согласовал с нападающим Кенаном Йылдызом и его представителями условия нового долгосрочного соглашения.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб и 20-летний форвард достигли устной договоренности о контракте сроком на четыре года. Футболист дал согласие на подписание обновленного договора, который предусматривает повышение заработной платы.

Нынешнее соглашение игрока с бьянконери действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Йылдыза оценивается в 75 млн евро.