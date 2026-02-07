Матвей Сафонов начнёт матч против «Марселя» в стартовом составе «ПСЖ», сообщает портал 90min.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Встреча 21-го тура французской Лиги 1 между парижанами и провансальцами состоится в воскресенье, 8 февраля, и начнётся в 22:45 мск.

По информации источника, российский голкипер постепенно закрепляется в роли основного вратаря команды — ранее он выходил с первых минут в двух матчах подряд, а ещё одно появление в старте может окончательно укрепить его позиции.

Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провёл шесть игр, в двух из которых сохранил ворота «сухими».

На данный момент команда Луиса Энрике возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 38 очков.