Матч 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Овьедо» отменен, сообщает пресс-служба чемпионата Испании.
Причиной стало непригодное состояние газона на стадионе «Вальекас» в Мадриде, который является домашней ареной «Райо Вальекано».
Встреча между командами должна была состояться сегодня, 7 февраля
Подчёркивается, что «Райо Вальекано» полностью заменил газон на поле в течение недели для проведения указанного матча. Но неблагоприятные погодные условия во время выполнения работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрерывным дождём не позволили остаться газону в оптимальном состоянии.