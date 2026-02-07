«Барселона» опубликовала на официальном сайте команды сообщение о том, что «сине-гранатовые» выходят из проекта футбольной Суперлиги.

Ламин Ямаль («Барселона») globallookpress.com

В 2021 году стало известно о создании нового европейского футбольного турнира, при этом каталонцы вошли в число 12 клубов-основателей Суперлиги. УЕФА резко осудил этот проект и пригрозил отстранением всех участников от участия в других внутренних, европейских и мировых соревнованиях.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 55 очков после 22 туров.