«Барселона» дважды пыталась подписать нигерийского нападающего Адемолу Лукмана, но оба раза переговоры не увенчались успехом. В итоге форвард перешел в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Адемолу Лукман globallookpress.com

«Барселона» внимательно следила за игроком и была впечатлена его игрой в Лиге Европы сезона 2023/2024, где Лукман забил хет-трик «Байеру» в финале. Однако сделка не состоялась из-за финансовых трудностей клуба. Вместо нигерийца в команду пришёл Маркус Рашфорд.

В своём дебютном матче за «Атлетико» Лукман забил гол и отдал голевую передачу. Мадридский клуб одержал победу над «Бетисом» со счетом 5:0 в четвертьфинале Кубка Испании.