Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о том, кто будет основными защитниками команды.

Ролан Гусев globallookpress.com

«У нас сейчас скамейки запасных не существует, мы просто смотрим варианты. Наблюдаем за Николасом Маричалем, Роберто Фернандесом. Нам нужно смотреть различные сочетания. Пока не знаем, кто у нас будет основной парой защитников… У нас еще есть Рикардо, вот‑вот сейчас зайдет в общую группу. На данный момент смотрим, непосредственно перед сезоном уже будем принимать решение», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Напомним, что московское «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.