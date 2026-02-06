Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об игре под руководством Микеля Артеты.

Мартин Эдегор
Мартин Эдегор globallookpress.com

«Он дает все необходимое и всегда требует от каждого показывать максимум.  Особенно в играх, в которых что-то идет не так, как нам надо.  То, как он видит футбол, его понимание тактики, понимание того, что нужно для изменения хода игры, — я подобного еще не видел.

То, как он понимает игру и доносит свое видение до нас, крайне важно и очень сильно помогает нам в трудных ситуациях.  Он рассказал мне об очень многих нюансах, о которых я даже и не думал.  Потом ты делаешь то, о чем он сказал, и понимаешь, что в этом есть смысл.  Ты понимаешь, насколько это тебе помогает.  Порой это какая-то мелочь, а иногда и что-то существенное — есть вещи, о важности которых ты не подозревал, пока он не объяснил.  Детали, которые он видит, невероятны.

Что касается моей позиции, то зачастую речь идет о движении.  Порой — про угол рывка.  Возможно, я слишком сильно ухожу вправо, и он говорит, что надо действовать левее.  Или сперва следовать за кем-то, а потом уходить влево.  Такие детали.  Небольшие поправки в то, как ты атакуешь свободные зоны, как просишь дать мяч», — цитирует Эдегора FourFourTwo.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а также пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.