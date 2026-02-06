«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе хозяев голы записали на свой счет Садио Мане на 85-й минуте с пенальти и Габриэл Анжело на 90+7-й минуте.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за недовольства действиями руководства клуба.
Результат матча
Аль-НасрЭр-Рияд2:0Аль-ИттихадДжидда
1:0 Садио Мане 84' пен.
Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович, Абдулла аль-Хайбари (Айман Яхья 76'), Кингсли Коман (Абдулла аль-Хамдан 90'), Анжело Габриэл, Жоау Фелиш, Садио Мане (Nawaf Bu Washl 90'), Bento, Султан Аль-Ганам (Али Аль-Хассан 90'), Abdulelah Al-Amri
Аль-Иттихад: Предраг Райкович, Муханнад Аль-Шанкити (Ахмед Аль-Гамди 46'), Хассан Кадеш (Талал Хаджи 90'), Уссем Ауа, Мамаду Думбия, Фабиньо, Марио Митай, Перейра Данилу, Юссеф Эн-Несири, Мусса Диаби, Ahmed Al-Jelidan (Mohammed Ali Barnawi 73')
Жёлтые карточки: Кингсли Коман 86' — Ahmed Al-Jelidan 28', Фабиньо 49', Ахмед Аль-Гамди 62', Перейра Данилу 82'
После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 52 баллами в активе.