«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Садио Мане — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Садио Мане на 85-й минуте с пенальти и Габриэл Анжело на 90+7-й минуте.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за недовольства действиями руководства клуба.

Результат матча

Аль-НасрЭр-РиядАль-Наср2:0Аль-ИттихадАль-ИттихадДжидда
1:0 Садио Мане 84' пен.
Аль-Наср:  Мохамед Симакан,  Иньиго Мартинес,  Марсело Брозович,  Абдулла аль-Хайбари (Айман Яхья 76'),  Кингсли Коман (Абдулла аль-Хамдан 90'),  Анжело Габриэл,  Жоау Фелиш,  Садио Мане (Nawaf Bu Washl 90'),  Bento,  Султан Аль-Ганам (Али Аль-Хассан 90'),  Abdulelah Al-Amri
Аль-Иттихад:  Предраг Райкович,  Муханнад Аль-Шанкити (Ахмед Аль-Гамди 46'),  Хассан Кадеш (Талал Хаджи 90'),  Уссем Ауа,  Мамаду Думбия,  Фабиньо,  Марио Митай,  Перейра Данилу,  Юссеф Эн-Несири,  Мусса Диаби,  Ahmed Al-Jelidan (Mohammed Ali Barnawi 73')
Жёлтые карточки:  Кингсли Коман 86'  —  Ahmed Al-Jelidan 28',  Фабиньо 49',  Ахмед Аль-Гамди 62',  Перейра Данилу 82'

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 52 баллами в активе.