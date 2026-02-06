«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Садио Мане — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Садио Мане на 85-й минуте с пенальти и Габриэл Анжело на 90+7-й минуте.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за недовольства действиями руководства клуба.

Результат матча Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад Джидда 1:0 Садио Мане 84' пен. Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович, Абдулла аль-Хайбари ( Айман Яхья 76' ), Кингсли Коман ( Абдулла аль-Хамдан 90' ), Анжело Габриэл, Жоау Фелиш, Садио Мане ( Nawaf Bu Washl 90' ), Bento, Султан Аль-Ганам ( Али Аль-Хассан 90' ), Abdulelah Al-Amri Аль-Иттихад: Предраг Райкович, Муханнад Аль-Шанкити ( Ахмед Аль-Гамди 46' ), Хассан Кадеш ( Талал Хаджи 90' ), Уссем Ауа, Мамаду Думбия, Фабиньо, Марио Митай, Перейра Данилу, Юссеф Эн-Несири, Мусса Диаби, Ahmed Al-Jelidan ( Mohammed Ali Barnawi 73' ) Жёлтые карточки: Кингсли Коман 86' — Ahmed Al-Jelidan 28', Фабиньо 49', Ахмед Аль-Гамди 62', Перейра Данилу 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 6 Удары мимо 2 53 Владение мячом 47 7 Угловые удары 6 3 Офсайды 2 17 Фолы 8

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 52 баллами в активе.