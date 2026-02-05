Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк считает, что команде Сергея Семака требуется минимум еще один качественный игрок в атаку.

Александр Соболев globallookpress.com

«Атакующая линия "Зенита" требует усиления. Эту тему обсуждают все кому не лень. У "Зенита" в нападении Соболев, но ему нужен напарник. Кассьерра покинул команду. Читаем новости, сейчас ведутся переговоры со многими футболистами. Не сомневайтесь, что "Зенит" усилится и будет конкурентоспособен. В этом году поборются с "Краснодаром" за золото», — сказал Погребняк «Чемпионату».

Сейчас в распоряжении Семака после продажи Кассьерры и Гонду только один профильный нападающий Александр Соболев.